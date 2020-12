Laporta: “Moratti fece di tutto per arrivare a Messi! Il suo futuro…”

Joan Laporta, ex presidente del Barcellona e candidato per le nuove elezioni al vertice del club blaugrana, ha rilasciato una lunga intervista – riportata da Fourfourtwo.es -. Tra i temi trattati, il futuro di Lionel Messi e quella volta in cui Massimo Moratti voleva a tutti i costi portarlo all’Inter

FUTURO – Il Barcellona sta passando un momento storico tecnicamente complicato. Il club è in ritardo in campionato (quinto posto con 24 punti in 14 partite) e il 2021 sarà anno di elezioni presidenziali. Tra i candidati, figura l’ex presidente Joan Laporta, che in una lunga intervista ha parlato anche del futuro di Lionel Messi: “Aiuterà molto se Messi vedrà che il progetto presenta una squadra competitiva. Questa è la cosa più importante per lui. E in questo senso ho un vantaggio comparativo rispetto al resto dei candidati: la credibilità di Leo. Sa che tutto quello che gli ho detto l’ho sempre rispettato. Voglio diventare presidente del club per fargli una proposta sportiva ed economica con la quale si senta a suo agio“.

RIMPIANTO – Laporta è tornato anche sulla mega offerta che Massimo Moratti presentò nel 2006 per il cartellino di Messi: “Mi ha offerto 250 milioni perché non mi spostavo dalla frase “Messi non è in vendita”. In un ambiente privato, in cui eravamo quattro persone, Moratti mi ha spiegato che era molto interessato ad acquistarlo ed era disposto a farmi un’offerta molto importante. Era il 2006 e sapevamo che Messi doveva essere la pietra angolare del Barcellona per gli anni successivi. Durante la mia presidenza abbiamo avuto molte offerte per Messi e abbiamo sempre rifiutato. Non abbiamo mai voluto mostrare nemmeno una crepa nel nostro posizionamento rispetto a Messi. Il suo stipendio? Quando entrerò nel club, ne parleremo. Ma penso che la questione economica non sarà per me un inconveniente. Quando saprò cosa posso offrirgli, in base alle possibilità finanziarie della società, gli farò una proposta economica e sportiva che potrà valutare.”

Fonte: Fourfourtwo.es