Inter obiettivo fondamentale preservare Lukaku-Lautaro Martinez – SM

L’Inter è alle prese con le mosse del mercato in uscita. Serve fare cassa per sistemare la precaria situazione finanziaria. Il possibile partente è Hakimi, l’obiettivo invece è non dividere la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez.

Dopo lo scudetto vinto in casa Inter è cominciata la programmazione del futuro all’insegna del contenimento dei costi deciso dalla società per sistemare la situazione finanziaria. Questo ha portato alla separazione dal tecnico Antonio Conte e al nuovo corso che partirà sotto la guida di Simone Inzaghi. Ci saranno delle cessioni per fare cassa e il nome di Hakimi resta sempre tra i possibili partenti. Secondo “Sport Mediaset” il sacrificio dell’esterno marocchino alle cifre chieste dall’Inter consentirebbe ai nerazzurri di sistemare i conti senza altri sacrifici raggiungendo un obiettivo importante: quello di non dividere la coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.