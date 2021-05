Calhanoglu, addio al Milan: possibile idea Inter a costo zero? – SM

Hakan Calhanoglu non rinnoverà il suo contratto col Milan e tra un mese lascerà i rossoneri a parametro zero. Il centrocampista turco potrebbe clamorosamente entrare nel mirino dell’Inter come rinforzo a costo zero.

POSSIBILE IDEA INTER – Calhanoglu è ormai destinato a lasciare il Milan e potrebbe clamorosamente entrare nel mirino dell’Inter. Il punto di Claudio Raimondi per “Sport Mediaset”: «Attenzione all’Inter. In questo momento i nerazzurri pensano a fare cassa, ma un giocatore di questo tipo di qualità tecnica interessa ai nerazzurri. Vedremo una volta che saranno sistemati i conti. Potrebbe essere un obiettivo e sarebbe abbastanza clamoroso questo passaggio all’Inter».