Uefa, ancora guerra alla Superlega: «Difenderemo la posizione con forza»

Il deferimento di Uefa e Fifa alla Corte di Giustizia Europea per il caso Superlega non coglie impreparata la federazione europea che ha replicato tramite i suoi canali social che difenderà con forza le sue posizioni.

Non accenna a placarsi la guerra tra la Uefa e la Superlega, ormai ridotta ai tre club Juventus, Barcellona e Real Madrid che sono ai ferri corti con la Uefa. Il deferimento di Uefa e Fifa alla Corte di Giustizia Europea per violazione delle norme anti concorrenza non coglie di sorpresa la Uefa che ha replicato con un tweet in cui afferma di voler difendere con forza le sue posizioni: «La Uefa prende atto dell’annuncio da parte della Corte di Giustizia Europea del deferimento da parte di un tribunale di Madrid della cosiddetta Superlega Europa, nonostante il ritiro di nove dei suoi club membri fondatori. La Uefa è fiduciosa della sua posizione e la difenderà con forza».

UEFA takes note of the announcement by the European Court of Justice of the referral from a Madrid court on the so-called European Super League, notwithstanding the withdrawal of nine of its founding member clubs. UEFA is confident in its position and will defend it robustly.

— UEFA (@UEFA) May 31, 2021