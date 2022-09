Inter, no centrocampo no party: Barella, Brozovic, Calhanoglu cercasi!

L’Inter arranca a centrocampo con il suo terzetto titolare. Se i vari Barella, Brozovic e Calhanoglu non ingranano a dovere le difficoltà non finiranno. Urge una scossa

IL CENTROCAMPO NON VA − No centrocampo no Inter. In casa nerazzurra, situazione abbastanza delicata. Nel giro di 72 ore sono arrivate due brutte batoste contro Milan e Bayern Monaco che hanno portato a quota tre il numero di sconfitte in questo inizio di stagione (la prima a Roma con la Lazio). Tralasciando la parte squisitamente emotiva e mentale (tra le componenti di questo declino Inter) è possibile anche concentrarsi sul punto di vista tecnico delle difficoltà nerazzurre. Simone Inzaghi non sta avendo le dovute risposte dal suo centrocampo tipo, dal trio delle meraviglie Barella-Brozovic-Calhanoglu. Terzetto fondamentale lo scorso anno ma ad oggi decisamente sottotono e poco appariscente. Urge una scossa!

SCOSSA − All’Inter manca la qualità e la dinamicità del suo terzetto. Barella fatica ad ingranare alternando buone prestazioni ad altre negative. Il faro Brozovic sembra essere meno luminoso e lucido rispetto al suo tradizionale standard. Poco, anzi pochissimo, da Calhanoglu. Il turco sembra non riuscire a cambiare marcia. Manca la sua tecnica e la sua imprevedibilità in mezzo al campo. In Inter-Torino, occorre una svegliata da tutti e tre. L’Inter ha bisogno necessariamente dei tre moschettieri.