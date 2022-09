Muller snobba l’Inter: «Il vero match col Barcellona! Non vediamo l’ora»

Muller dopo il match tra Inter e Bayern Monaco si è espresso ai microfoni della Bild. Il tedesco è già con la testa alla gara contro il Barcellona. A detta sua, la vera partita del girone C di Champions League

BIG MATCH − Muller pensa subito alla gara col Barcellona in Champions League. Il tedesco snobba l’Inter, non ha dubbi sulla partita più importante del girone C: «Non vediamo l’ora del confronto, non solo per Lewandowski, ma anche perché è sempre bello giocare contro il Barcellona. Una partita casalinga di Champions League. E soprattutto dopo che entrambe le squadre hanno iniziato bene, è ovviamente un incontro al vertice nel nostro gruppo. Il vero match».