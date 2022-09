La Roma dopo Udine perde anche in Europa League: trionfo Ludogorets

La Roma ottiene la seconda sconfitta consecutiva tra campionato ed Europa League. La squadra di Mourinho perde sul campo del Ludogorets iniziando malissimo il percorso europeo

BRUTTA PARTENZA − Esordio da dimenticare per la Roma in Europa League. Contro il Ludogorets, i giallorossi perdono per 2-1. Match che si accende nella seconda parte del secondo tempo con la squadra bulgara che va in vantaggio al minuto 72 con Cauly. La rete subita sveglia la squadra di Mourinho che a quattro minuti dal novantesimo riesce a trovare il pareggio con Shomurodov. L’uzbeko, entrato dalla panchina per un deludente Belotti, ha insaccato l’assist del solito Pellegrini. Nemmeno il tempo di esultare per il pari che due minuti più tardi il Ludogorets trova il nuovo sorpasso con Nonato. Gol decisivo ai fini del risultato finale. Cammino già in salita per la Roma nel gruppo C.