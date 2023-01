Inter-Napoli, non ci sono dubbi: ecco il primo migliore in campo del 2023

Nella prima partita del 2023, per i nerazzurri è arrivata una grandissima vittoria. Inter-Napoli era una partita fondamentale e la squadra non ha deluso le aspettative. Oggi, il club ha comunicato chi è stato il migliore in campo.

MAN OF THE MATCH – Inter-Napoli 1-0, a decidere un bel gol di testa di Edin Dzeko dopo un’azione da manuale con cross pennellato di Federico Dimarco. E chi poteva essere il primo a essere nominato migliore in campo nel 2023, se non l’attaccante bosniaco? Il club nerazzurro ha comunicato oggi la scelta, attraverso un post su Twitter: “C’erano dubbi su quale fosse il primo man of the match del 2023?“.

Questo il tweet del club nerazzurro.