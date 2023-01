Ziliani: «Handanovic, non si dice come arbitrare. Andrebbe multato»

Paolo Ziliani non ci va morbido con Samir Handanovic dopo la battuta all’arbitro Simone Sozza in occasione di Inter-Napoli. Il giornalista sportivo ha criticato infatti il comportamento del portiere sloveno.

COMPORTAMENTO DA MULTARE – Non ci va morbido Paolo Ziliani sulla battuta di Samir Handanovic a Simone Sozza. Attraverso un tweet, il giornalista si è soffermato soprattutto sul comportamento del portiere sloveno dell’Inter. Queste le sue parole: “Handanovic non è il capitano (non gioca). In ogni caso, all’arbitro si va a parlare dandogli del lei per tutto ma non per dirgli come deve arbitrare. Se fai il bullo da caserma urlando e trattandolo come il tuo sguattero vai subito ammonito. E multato dal club“.