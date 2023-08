Inter-Monza, l’eventuale formazione titolare a 14 giorni dall’ora X!

Tra 14 giorni l’Inter scenderà in campo contro il Monza nella sua prima partita di campionato. L’eventuale formazione titolare di Inzaghi

ORA X IS COMING − Mancano esattamente 14 giorni all’esordio ufficiale dell’Inter in campionato. Sabato 19 alle 20.45 i vice campioni d’Europa scenderanno in campo a San Siro contro il Monza di Raffaele Palladino e dei tanti ex. Ma che Inter sarà? Sicuramente un cantiere ancora aperto. Sarà un’Inter completa al 70%, a meno di improvvise accelerate da qui al giorno X sul tema attaccante e difensore. Nelle prossime ore, il club chiuderà per Yann Sommer e Lazar Samardzic. Il portiere arriverà domani sera a Milano per poi sottoporsi alle visite mediche lunedì con tanto di firme sul contratto. Più o meno lo stesso varrà per il serbo, che ieri non ha partecipato all’amichevole vinta dall’Udinese contro i qatarioti dell’Al-Rayyan. Entrambi, dunque, saranno a disposizione presto di mister Simone Inzaghi. Molte più chance per lo svizzero di giocare dal primo minuto contro il Monza.

ULTIMI RITOCCHI − Per l’attaccante e il difensore, gli ultimi due tasselli da completare in casa Inter, bisognerà invece aspettare qualche giorno o settimana. Sfumato Scamacca, l’Inter si è messa subito al lavoro per trovare un’alternativa: tre i nomi sul piatto, Balogun, Beto e Morata. Chi dei tre riuscirà ad esserci quantomeno per la panchina col Monza? Il toto attaccanti è partito. In difesa, invece, la sensazione è che il tutto si possa risolvere a campionato già iniziato e dunque nella seconda parte di agosto. Il nome di Demiral rimane quello più caldo.

PROBABILE INTER-MONZA − Al netto dei nuovi imminenti e possibili arrivi, Inzaghi già lavora in ottica Monza con una base piuttosto importante. Sicuramente le ultime due amichevoli contro Salisburgo e l’Egnatia (9 e 13 agosto) daranno importanti indicazioni sul probabile primo undici di campionato. Ma a 14 giorni dall’avvio del campionato, si può stilare un eventuale formazione di partenza.

(3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa