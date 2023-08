Inter, sfuma Scamacca: ora 3 nomi (+1) per l’attacco. Il preferito di Inzaghi

Sfumato Gianluca Scamacca, sarebbero tre i nomi (+1) nella lista dell’Inter per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi.

NOMI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, è corsa a tre per nuovo centravanti dell’Inter. Sfumato Gianluca Scamacca, giocatore del West Ham verso l’Atalanta, il club nerazzurro si trova senza attaccante a due settimane dall’inizio del campionato. In lista ci sono tre nomi (più Alexis Sanchez a zero, però il ritorno del cileno pare legato all’eventuale cessione di Joaquin Correa): si tratta di Folarin Balogun, Beto e Alvaro Morata.

BALOGUN – L’americano di passaporto inglese costa un quarantina di milioni di euro ed è una seconda punta, mentre ai nerazzurri serve un vero numero 9.

BETO – Il portoghese è il nome in pole. È reduce da due stagioni in doppia cifra in Serie A, è un vero centravanti e per ora è il nome più facile da raggiungere (costa fra i 12 e i 15 milioni) grazie anche agli ottimi rapporti con l’Udinese, confermati anche dal recente affare Lazar Samardzic. La sensazione è che se il club meneghino sceglierà di partire all’assalto per il lusitano potrebbero concludere l’affare in poche ore.

MORATA – Quindi il nome preferito da sempre da Simone Inzaghi, vale a dire Alvaro Morata. Lo spagnolo era stato lasciato in quanto l’Atletico Madrid lo valutava (21 milioni di euro), ma anche se la richiesta dei Colchoneros non è cambiata e non sono presenti indizi di un riavvicinamento, la situazione per i nerazzurri è cambiata eil tecnico italiano potrebbe tornare a chiedere l’attaccante spagnolo ai suoi dirigenti.

Fonte: SportMediaset.it