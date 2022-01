Inter-Milan, biglietti in vendita da domani. E c’è lo spoiler sulla capienza!

L’Inter ha chiuso il suo mese di gennaio con la vittoria per 2-1 contro il Venezia. Poco fa è uscito il calendario delle prossime tre giornate ma anche sui quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Poco fa l’Inter ha reso noto che da domani usciranno i biglietti per il derby.

COMUNICATO – Come detto l’Inter inizierà il suo febbraio contro il Milan il 5 febbraio alle 18. Quanti spettatori ci saranno? Dopo le partite con 5000 spettatori la capienza è destinata a tornare al 50%. Questo lo ha spoilerato di fatto l’Inter che, nel comunicato ufficiale sulla vendita dei biglietti, scrive così.

San Siro si tingerà di nerazzurro e sarà un’atmosfera comunque speciale nonostante il 50% di capienza dello stadio Giuseppe Meazza. Vi aspettiamo a San Siro per spingere i ragazzi di Mister Inzaghi. Tutti insieme: Forza Inter!

Dunque via libera al 50% degli spettatori! Di seguito i dettagli delle quattro fasi di vendita, che riguarderanno prima gli abbonati alla stagione 19-20, poi i Soci InterClub 21-22, quindi i titolari SiamoNoi per concludere con la vendita libera per tutti.

I biglietti saranno venduti esclusivamente online su inter.it/tickets e in caso di eventuali restrizioni si avrà ovviamente diritto ad un rimborso completo.

FASE 1 | MARTEDÌ 25 E MERCOLEDÌ 26 GENNAIO VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI 19/20

La prima fase di vendita biglietti Inter-Milan prenderà il via alle ore 11.00 di martedì 25 gennaio e riguarderà i soli abbonati alla stagione 19/20, che potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti a testa, per sé e per un amico interista. Si dovrà utilizzare il numero della SiamoNoi per accedere alla prevendita speciale ma il biglietto sarà emesso in formato PDF e non verrà quindi caricato sulla tessera SiamoNoi .

Martedì 25 sarà possibile acquistare all’interno del proprio settore di abbonamento; per gli abbonati del secondo anello blu, dedicato alla tifoseria ospite, sarà disponibile fin da subito un settore alternativo. Mercoledì 26 sarà invece possibile per tutti scegliere il proprio posto in qualsiasi settore dello stadio.

Il secondo anello verde sarà acquistabile soltanto dagli abbonati 19-20 di secondo anello verde.

FASE 2 | GIOVEDÌ 27 GENNAIO VENDITA RISERVATA AI SOCI INTER CLUB 21/22

La seconda fase di vendita inizierà alle ore 10.30 di giovedì 27 e riguarderà i soci Inter Club 21/22. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno potranno acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo altri tre soci Inter Club iscritti alla stagione 21-22, sempre al prezzo speciale riservato agli abbonati .

FASE 3 | DA VENERDI 28 A LUNEDI 31 TUTTI I TITOLARI SIAMO NOI

L’ultima fase di prevendita riguarderà i titolari di tessera Siamo Noi valida, sottoscritta entro il 31 dicembre 2021 e con procedura di riconoscimento completata. Potranno usare il numero della tessera per accedere alla vendita e acquistare fino a 4 biglietti, per sé e per fino a massimo di altri tre accompagnatori ( anche sprovvisti di tessera SiamoNoi ).

VENDITA LIBERA | DA MARTEDÌ 1 FEBBRAIO

La vendita libera dei tagliandi residui inizierà alle ore 10:30 di martedì 1 febbraioesclusivamente online, su inter.it/tickets

SETTORE OSPITI

Il settore destinato ai tifosi ospiti, secondo anello blu, è riservato ai titolari di tessera del tifoso ‘Cuore Rossonero’. Le modalità di vendita saranno stabilite dalla società AC Milan e rese disponibili sul sito www.acmilan.com . Il prezzo del settore ospiti è di 45 Euro ovvero, come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso prezzo applicato alla tifoseria interista in occasione del Derby di andata.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per agevolare le operazioni di afflusso, è richiesto ai tifosi di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio e si consiglia di esibire il Green Pass rafforzato in formato digitale per velocizzarne la lettura agli ingressi. Si ricorda infine che è obbligatorio l’utilizzo di una mascherina FFP2 per accedere allo stadio.