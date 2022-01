Camerun-Comoros 2-1: i Leoni Indomabili volano ai quarti. Super Onana!

Si è chiuso l’ottavo di finale della Coppa d’Africa tra Camerun e Comoros. La nazionale di Andrè Onana, futuro portiere dell’Inter, è riuscita a volare ai quarti di finale piegando 2-1 Comoros. Super la prestazione del numero 1 del Camerun.

PASSAGGIO DEL TURNO – Nonostante Comoros giocasse con un difensore in porta (Alhadhur) e nonostante l’inferiorità numerica dal 6′ del primo tempo, il Camerun non è riuscito ad andare oltre il 2-1. A decidere il match sono stati Toto Ekambi nel primo tempo e il solito Aboubakar nel secondo ma è servito anche un super Onana. Il futuro portiere dell’Inter ha chiuso la porta in varie circostanze con dei super interventi ma non ha potuto nulla sulla punizione di M’Changama all’81’. Alla fine però a passare il turno è il Camerun che sfiderà il Gambia.