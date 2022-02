Inter-Liverpool, accesa la lotta tra Lautaro Martinez e Sanchez: il favorito

A meno di 24 ore dal fischio d’inizio di Inter-Liverpool, rimane ancora accesa la bagarre tra Lautaro Martinez e Sanchez. Rispetto ai dubbi di giornata, adesso uno è leggermente avanti sull’altro

ULTIME − C’è un favorito nella lotta Lautaro Martinez-Sanchez in vista di Inter-Liverpool. Si tratta del Toro. Come riporta Sky Sport, l’attaccante argentino, nonostante il momento non proprio positivissimo, sta dando buoni segnali a Simone Inzaghi. Al momento, Alexis Sanchez è pronto ad accomodarsi in panchina per aiutare la squadra in corso d’opera. Il tecnico nerazzurro, infatti, punta alla riconferma del duo titolare Edin Dzeko-Lautaro Martinez.