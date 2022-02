Inter-Sassuolo, Dionisi può già pensare alla partita: primo allenamento

Inter-Sassuolo è la prossima partita per la squadra di Dionisi, a differenza dei nerazzurri che hanno domani il Liverpool. Oggi per i neroverdi primo allenamento in vista del match del Meazza, domenica alle 18.

INTER-SASSUOLO, -5 – “Il Sassuolo Calcio ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Mapei Football Center. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, torello, possesso palla, esercitazioni tecniche e lavoro metabolico a secco.

Domani la squadra sosterrà una doppia seduta”.

Fonte: sassuolocalcio.it