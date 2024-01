Inter-Lazio, Inzaghi studia mossa a sorpresa in difesa: le scelte – Sky

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Inter-Lazio, sfida di Supercoppa Italiana in programma questa sera alle 20. Inzaghi, secondo Sky Sport, prepara una possibile mossa a sorpresa in difesa

SORPRESA – Inter-Lazio andrà in scena questa sera alle 20. Obiettivo di Inzaghi e della squadra raggiungere il Napoli in finale. Secondo quanto riferito da Sky Sport il tecnico, in difesa, potrebbe effettuare un cambio a sorpresa rispetto alle indicazioni della vigilia: Bisseck si candida per una maglia da titolare, con Pavard però ancora favorito nel ballottaggio. Per il resto, rispetto all’undici vittorioso a Monza, Inzaghi dovrebbe effettuare solo un cambio: fuori de Vrij e dentro Acerbi. Nessuna sorpresa nemmeno a centrocampo: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan regolarmente in campo. Di seguito la probabile formazione dell’Inter:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi