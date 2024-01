Napoli, dal mercato rinforzi per la Supercoppa: due in volo verso Riyad – Sky

Il Napoli si rinforza sul mercato e anche in vista della finale di Supercoppa di lunedì. Secondo quanto riferito da Sky Sport due nuovi acquisti dei partenopei sono già in viaggio verso Riyad

RINFORZO – Il Napoli, con la vittoria per 3-0 sulla Fiorentina, ha staccato il pass per la finale di Supercoppa Italiana in programma lunedì. Per Mazzarri arrivano buone notizie anche dal mercato: secondo quanto riferito da Sky Sport sia Cyril Ngonge che Hamed Traorè hanno completato l’iter di trasferimento e sono in volo verso Riyad per aggregarsi alla squadra in vista della finale in cui, i partenopei, affronteranno la vincente di Inter-Lazio in programma questa sera.