FOTO – Inter-Lazio non come Napoli-Fiorentina: tutto esaurito! Pochi posti

Inter-Lazio sarà la seconda semifinale di Supercoppa Italiana in campo questa sera alle 20 a Riad (ore 22 locali). Diversamente da Napoli-Fiorentina soprattutto dopo le polemiche, all’Al Awwal Park Stadium si va verso il tutto esaurito, così come evidenziato dal sito We Book, unico canale ufficiale per la vendita dei biglietti delle Final Four.

TUTTO ESAURITO – Hanno fatto tanto discutere gli enormi spazi vuoti presenti allo stadio Al Awwal Park di Riad nel corso di Napoli-Fiorentina. Previsioni tanto diverse, invece, per Inter-Lazio di questa sera. La seconda semifinale di Supercoppa Italiana vedrà lo stadio praticamente tutto esaurito, così come evidenziato dal sito We Book: tutti i biglietti sono stati venduti. Resta solo qualche posto a disposizione, tra i più costosi. Inter-Lazio sarà dunque diversa dalla prima semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai partenopei 3-0 e con soli circa 9.762 spettatori presenti (25mila la capienza totale dello stadio). Di seguito l’immagine dello stadio con quasi tutti i biglietti venduti in Inter-Lazio presente sul sito di We Book. In nero, infatti, tutti i posti già occupati e i biglietti venduti.