Inter-Juventus si gioca su due campi: appuntamento dalle 12.30 fino a sera

Inter-Juventus Day, stavolta si può dire. Il doppio appuntamento in programma in Serie A caratterizzerà la domenica calcistica italiana. Diversa l’attesa, soprattutto per il risultato finale. Ma non cambia l’importanza nella preparazione della partita

PIATTO FORTE – Il 17 gennaio 2021 passerà alla storia, in un modo o nell’altro. In palio sei punti. Alle 20.45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro l’Inter di Antonio Conte ospiterà la Juventus di Andrea Pirlo. In programma la 18ª giornata del Campionato Italiano di Serie A Maschile. La penultima del girone di andata. In questo caso si tratta di uno scontro diretto che può valere il tricolore, perché entrambe lottano per lo Scudetto. E stavolta alla Juventus tocca inseguire.

ANTIPASTO – Il Derby d’Italia più atteso dell’anno, però, verrà anticipato dalla versione rosa. Alle 12.30 al Centro Sportivo “Suning in memoria di Giacinto Facchetti” l’Inter Women di Attilio Sorbi ospiterà la Juventus Women di Rita Guarino. In programma la 11ª giornata del Campionato Italiano di Serie A Femminile. L’ultima del girone di andata. In questo caso non si tratta di uno scontro diretto, perché l’Inter Femminile non lotta per lo Scudetto. Entrambe le partite saranno trasmesse sugli stessi canali della piattaforma “Sky Sport” (vedi articolo). Buona visione!