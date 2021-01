Lazaro ancora out con il Borussia Monchengladbach: problema muscolare

Valentino Lazaro

Non recupera ancora Valentino Lazaro, che non sarà della partita in occasione del calcio d’inizio di Stoccarda-Borussa Monchengladbach, in programma questa sera alle 18.30. Problemi muscolari per l’esterno di proprietà Inter.

ANCORA OUT – Ancora problemi muscolari per Valentino Lazaro. L’esterno austriaco di proprietà Inter, ma in prestito al Borussia Monchengladbach, non ha infatti ancora recuperato dopo l’infortunio subito il 2 gennaio, nel riscaldamento della partita in trasferta contro l’Arminia Bielefeld. Dopo aver alzato bandiera bianca in occasione dello scontro dello scorso venerdì contro il Bayern Monaco, il giocatore sarà costretto a saltare anche la sfida di questa sera contro lo Stoccarda in trasferta.