Inter-Juventus: Eriksen non soddisfa Conte, torna Brozovic – SM

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Inter-Juventus di domenica sera si annuncia fondamentale per entrambe le squadre. L’esperimento Eriksen visto ieri contro la Fiorentina non ha soddisfatto Antonio Conte che per il derby d’Italia rilancerà Brozovic in cabina di regia

Archiviata la vittoria di ieri contro la Fiorentina in Coppa Italia, l’Inter si rituffa nel campionato. Domenica sera c’è la fondamentale sfida contro la Juventus e, dopo il turn-over visto ieri al Franchi, si rivedrà la formazione tipo. Il più grande punto interrogativo fino a ieri poteva riguardare Christian Eriksen, rilanciato ieri dal primo minuto nella posizione di regista, ma secondo “Sport Mediaset” la prestazione del danese non ha soddisfatto Antonio Conte che contro i bianconeri dovrebbe riproporre in quella posizione il “solito” Marcelo Brozovic.