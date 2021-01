Ramazzotti: Â«Suning cede? Possibile, BC Partners non tratta minoranzeÂ»

Ramazzotti: «Suning cede? Possibile, BC Partners non tratta minoranze»

Andrea Ramazzotti, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato della presunta trattativa in corso tra Suning e BC Partners per la cessione delle quote dell’Inter. Le parole di Ramazzotti ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24”.

DIFFICILE IMMAGINARE – Ramazzotti non sa prevedere il futuro, ma non esclude che Suning voglia cedere tutta l’Inter al fondo americano: «In questi casi dire come finirà è complicato. Stiamo parlando di una società valutata alcune centinaia di milioni e in un momento come questo è complicato dire come finirà una trattativa del genere. E’ entrato in ballo un fondo come BC Partners e la storia dice che non entri in questi affari per le minoranze. Non so come finirà, c’è una dirigence in corso e queste cose si fanno anche per gli acquisti di minoranze, ma questa vicenda si presta a finali che prima dello scoppio della pandemia nessuno avrebbe potuto immaginare. Sfido chiunque a dire nel 2019 che Suning avrebbe anche solo pensato alla cessione dell’Inter. E’ vero che in questo momento ci sono difficoltà di liquidità, a tutte le società mancano i soldi del botteghino. L’Inter ha saldato solo gli stipendi di settembre e ottobre con un accordo nello spogliatoio, pagheranno gli stipendi perché i dirigenti sono persone competenti e non ci sareanno problemi, ma la situazione è complessa. Magari verrà risolta con un niente di fatto, una cessione o il rifinanziamento del bond. La prospettiva quando tratti con un colosso come BC Partners di una cessione dell’Inter è una prospettiva che non va esclusa».