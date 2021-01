Fonseca: Â«Contro l’Inter 15 minuti non buoni, lavoriamo su questoÂ».

Fonseca: «Contro l’Inter 15 minuti non buoni, lavoriamo su questo».

Paulo Fonseca Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del derby di domani contro la Lazio tornando sull’ultima partita di domenica scorsa che ha visto la Roma pareggiare in rimonta contro l’Inter

IL BLOCCO CONTRO L’INTER – Fonseca torna su Roma-Inter concentrandosi sull’inizio del secondo tempo dove la sua squadra ha subito il gioco dell’Inter: «Abbiamo giocato molto vicino all’area dell’Inter e questo dimostra che non hai un problema fisico, non puoi giocare così se hai problemi fisici. E’ difficile giocare con la stessa intensità per i 90 minuti e stiamo lavorando per avere più intensità nei 90 minuti. Contro l’Inter abbiamo fatto 15 minuti non buoni che abbiamo analizzato, ho fatto vedere ai giocatori cosa dobbiamo fare per avere più equilibrio nei 90 minuti. Hanno capito, stiamo lavorando per avere continuità e intensità nei 90 minuti».