Inter in campo dopo la sessione video. Una valutazione in corso per Conte – Sky

Antonio Conte Inter

L’Inter ha iniziato a preparare la delicata sfida contro la Lazio. Come riportato da “Sky Sport”, Conte proprio da oggi valuterà con attenzione le condizioni dell’unico acciaccato in rosa

ALLENAMENTI RIPRESI – Dopo la giornata di riposo concessa ieri, la squadra ad Appiano Gentile è appena scesa in campo agli ordini di Antonio Conte per l’allenamento pomeridiano. Non prima di assistere alla sessione video per preparare al meglio Inter-Lazio. Ancora da valutare le condizioni di Arturo Vidal, che è l’unico acciaccato. Il centrocampista cileno sta meglio, ma solo tra oggi e domani Conte deciderà se schierarlo titolare o portarlo solo in panchina. In queste 24 ore l’Inter saprà se può contare o meno sulla presenza di Vidal.