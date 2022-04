Inter, futuro di diversi giocatori in bilico. Vecino e Kolarov ai saluti – TS

L’Inter ha diversi giocatori che, a fine stagione, potrebbero lasciare. Oltre ai pezzi pregiati della rosa (vedi articolo) c’è da chiarire la situazioni di altri calciatori a disposizione di Inzaghi. Le ultime dal Tuttosport

BILICO – L’Inter, a fine stagione, potrebbe salutare diversi calciatori attualmente a disposizione. Secondo il quotidiano torinese, Matias Vecino e Aleksandar Kolarov lasceranno sicuramente i nerazzurri. Entrambi avrebbero potuto lasciare già a gennaio: per il serbo si parlava addirittura di ritiro, decisione però rinviata di qualche mese. Il centrocampista uruguayano invece, nonostante le proposte arrivate, ha preferito attendere la scadenza del contratto per valutare più opzioni. Ma i due potrebbero non essere i soli a lasciare l’Inter. Da valutare, infatti, la situazione relativa agli altri calciatori in scadenza: Ranocchia e Cordaz dovrebbero prolungare di un’altra stagione alle stesse cifre (1,3 e 0,3 milioni, ndr). Per Handanovic e Perisic, invece, bisognerà trattare.

PARTENZA? – Anche Vidal e Sanchez potrebbero lasciare. A meno di un clamoroso contributo nelle ultime 9 partite stagionali, l’Inter potrebbe rescindere anticipatamente il contratto con i due cileni, in scadenza nel 2023. I nerazzurri dovranno pagare una penale di circa 4 milioni ma ciò permetterà di risparmiare sui pesantissimi ingaggi dei due calciatori, rispettivamente 9,5 e 7,5 milioni netti. Verranno valutate anche le posizioni di Dimarco e Gagliardini: entrambi farebbero ancora comodo, ma potrebbero lasciare l’Inter. Il laterale, ad esempio, potrebbe rientrare nell’operazione Bremer col Torino.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport