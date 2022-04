Capello: «Scudetto? Napoli! A Dybala consiglio di restare alla Juventus»

Capello in una lunga intervista al Corriere dello Sport a firma di Ivan Zazzaroni, ha parlato tra le altre cose anche della lotta scudetto in Serie A e del futuro di Paulo Dybala.

LOTTA SCUDETTO – Fabio Capello dice la sua riguardo la lotta scudetto e la squadra favorita: «Il Napoli è la mia favorita, lo dissi in tempi non sospetti e lo ripeto ora che è in corsa. Arrivo prima degli altri. Ha allenatore giusto, Luciano Spalletti possiede l’esperienza e la convinzione che servono. Il punto di forza è la difesa, concede poco».

MERCATO – Fabio Capello consiglia a Paulo Dybala: «Stai bene a Torino? Proponi alla Juventus un contratto di un anno, sfidala, rimettiti in gioco e dimostrale di nuovo quanto vali. Dal punto di vista fisico deve pregare di non farsi più male, è solo questo il suo problema. Lo vogliamo discutere tecnicamente? Negli ultimi due anni ha avuto noie di ogni genere, anche un’infezione urinaria, e ha giocato troppo poco».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

