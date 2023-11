Inter e rinnovi: due obiettivi 2024 ma Oaktree determina! Tre urgenze – Sky

L’Inter sta iniziando a intavolare i discorsi per due rinnovi importanti, come sottolinea Matteo Barzaghi su Sky Sport. A maggio 2024 scadrà anche il prestito con Oaktree, fattore che potrebbe determinare molto dei dialoghi da mandare avanti con Lautaro Martinez e Barella

L’Inter inizia a lavorare per il futuro con due rinnovi fondamentali, ovvero Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Non c’è fretta, come sottolinea Matteo Barzaghi, anche perché ce ne sono altre più urgenti a livello temporale: «Nei prossimi giorni, o quantomeno entro fine mese, è atteso l’agente di Lautaro Martinez a Milano per iniziare a parlare del rinnovo di contratto. L’attuale scadenza è fissata al 2026, quindi non c’è fretta. Anche Barella ha la stessa scadenza temporale ed entrambi i rinnovi sono i grandi obiettivi dell’Inter per il 2024. La società nerazzurra inizierà a parlare per impostare il discorso con Lautaro, ma ricordiamo che le tre priorità sono Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan e Denzel Dumfries».

FATTORE DETERMINANTE – Barzaghi ricorda anche la scadenza del prestito con Oaktree fissata a maggio 2024, fattore che potrebbe determinare anche i rinnovi: «Ricordiamo anche che a maggio 2024 scadrà il prestito con Oaktree e in quel momento capiremo cosa vorrà fare Steven Zhang, se rifinanziare o altro. Quindi capite bene che se nel 2024 l’Inter vuole adeguare i contratti di Lautaro e Barella le cose verranno di conseguenza. Si capirà anche che tipo approccio avere con Lautaro che ha confermato la sua voglia di rimanere a Milano, quindi la volontà di entrambe le parti converge verso una conferma».