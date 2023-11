Clamoroso Parma: si fa rimontare a Lecce ma vince oltre il 94′!

Prima sorpresa nei sedicesimi di Coppa Italia: è il Parma a passare il turno a Lecce. I gialloblù vanno avanti di due gol, si fanno riprendere ma al 94′ trovano la carambola decisiva per vincere 2-4 (con un rigore successivo) e passare il turno.

L’AVVERSARIO – Sarà il Parma ad affrontare la Fiorentina al Franchi agli ottavi di finale di Coppa Italia, nella sfida che ai quarti si incrocia con Inter-Bologna. Vince per 2-4 al Via del Mare contro il Lecce, che pensava di aver portato la gara ai tempi supplementari. Il vantaggio arriva al 9′, con un tiro di Simon Sohm dal limite dell’area convalidato dopo check al VAR per un possibile fuorigioco. Passano venti minuti e una splendida conclusione di Ange-Yoan Bonny dà il raddoppio ai gialloblù. Il Lecce spera di poter riaprire la partita in chiusura di primo tempo, ma dopo un rigore concesso il VAR lo cancella (non c’era fallo). L’1-2 lo trova Roberto Piccoli, al 54′ risolvendo una mischia a suo favore. A un quarto d’ora dal termine destro a giro di Gabriel Strefezza, per il pareggio. Sembra il gol che manda ai tempi supplementari, ma al 94′ Dennis Man scappa via a destra e mette al centro, doppia carambola su Ahmed Touba e Marin Pongracic con palla che entra lentamente in rete per l’autogol di quest’ultimo. Poco dopo Adrian Bernabé travolto in area da Ylber Ramadani, rigore che trasforma Man al 97′ per completare la festa del Parma.