Pedullà: «Inter-Roma manifesto horror! Anticalcio Mourinho»

A Pedullà non è affatto piaciuta Inter-Roma di domenica e non fa nulla per nasconderlo. Il giudizio negativo del giornalista è tutto per la squadra di Mourinho.

NEGATIVO – Alfredo Pedullà, parlando a Sportitalia, torna sulla partita di domenica: «Io penso che Inter-Roma sia stato il manifesto dell’horror. José Mourinho? Lui per qualche giornalista è il numero uno: gli hanno dato 6 dopo la partita di Milano, che è stata un anticalcio totale!»

L’AVVERSARIO – Pedullà vede una squadra diversa dalla Roma come rivale dell’Inter: «Juventus prima avversaria? Senza i quattro gol di Reggio Emilia, beccati dal Sassuolo in una serata indimenticabile, avrebbe numeri da record. A parte certe frasi di circostanza le prossime tre giornate ci daranno un messaggio sulla competitività della Juventus per lo scudetto. C’è il Cagliari in mezzo, ma Firenze e l’Inter in casa dopo la sosta ci diranno il vero valore della Juventus in campionato».