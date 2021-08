Inter, Dzeko si avvicina: oggi incontro decisivo. Poi Correa o Zapata – CdS

Edin Dzeko è sempre più vicino all’Inter. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” oggi dovrebbe esserci l’incontro decisivo per chiudere la trattativa. Poi assalto a Correa o Zapata

VICINO – Oggi potrebbe essere il giorno di Dzeko all’Inter. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, infatti, l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, inconterà Thiago Pinto, ds della Roma, per sistemare i dettagli dell’addio: la Roma ha a bilancio il bosniaco per 1,8 milioni e non vorrebbe fare una minusvalenza. Possibile che venga inserito un bonus Champions. Se tutto andrà per il verso giusto domani, scrive il quotidiano, potrebbe essere il giorno giusto per lo sbarco a Milano per le visite mediche. Dzeko dovrebbe firmare un biennale a 5,5 milioni di euro netti. Ma potrebbe non essere l’unico arrivo nel reparto offensivo.

OBIETTIVI – Chiuso l’affare Dzeko, l’Inter cercherà di chiudere per un altro attaccante. Fra i nomi seguiti c’è quello di Duvan Zapata: la pista che porta al colombiano, però, è complicata. I Percassi valutano il calciatore 40-45 milioni e, senza avere prima un sostituto in mano, difficilmente avalleranno la cessione. Discorso simile per Muriel, per cui la dirigenza bergamasca non vuole sedersi a trattare. Più facile arrivare a Correa: la Lazio ha necessità di cedere per far cassa ed accontentare Sarri. Inzaghi stravede per il “Tucu” ma trattare con Lotito non sarà semplice. Sullo sfondo anche la pista che porta a Martial del Manchester United.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport