Lautaro Martinez, offerta del Tottenham. No dell’Inter e del calciatore – CdS

Sul “Corrirere dello Sport” si parla del mercato dell’Inter. I nerazzurri hanno ricevuto una ricca offerta dal Tottenham per Lautaro Martinez. No secco del club e del calciatore argentino

NO SECCO – Lautaro Martinez è finito nel mirino del Tottenham. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, infatti, il club inglese avrebbe messo sul piatto 85 milioni più 10 di bonus per strappare l’argentino all’Inter. Il club nerazzurro però, dopo i sacrifici di Hakimi e Lukaku, ha respinto al mittente l’offerta: il club non ha intenzione di perdere altri pezzi pregiati. Dello stesso avviso lo stesso Lautaro Martinez che, tramite il suo agente, ha ribadito la sua intenzione di restare a Milano e di sposare il progetto nerazzurro. Vedremo se nelle prossime settimane il Tottenham tornerà alla carica.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport