Inter, dopo il Lens un velocissimo stop: fissato il ritrovo ad Appiano Gentile

RIPOSO – L’Inter di Simone Inzaghi continua la preparazione precampionato tra amichevoli e allenamenti congiunti. Dopo la sconfitta con il Lens, la squadra nerazzurra dovrà trovare le energie necessarie per affrontare i restanti impegni. Domani, lunedì, i ragazzi di Simone Inzaghi non si alleneranno: il ritrovo è fissato per martedì ad Appiano Gentile.