Sanchez, dal Cile una clamorosa ipotesi: un altro club di Serie A per lui?

Sanchez è in uscita dall’Inter ma la sua cessione si sta rivelando decisamente difficoltosa per il club nerazzurro. Il quotidiano sportivo cileno, RedGol, agganciandosi ai rumors che vogliono la dirigenza interista sulle tracce di Mertens (vedi articolo) lancia una clamorosa ipotesi

CESSIONE DIFFICILE – Alexis Sanchez non rientra nei piani dell’Inter che sta cercando di velocizzare la sua partenza dopo lo stallo che ha di fatto portato il club a rinunciare a Paulo Dybala. Secondo RedGol, la punizione per il cileno è stata proprio quella di escluderlo dalle amichevoli in attesa che prenda una decisione sul suo futuro. Per ora, l’offerta più concreta è quella del Marsiglia, ipotesi che il giocatore sta valutando (vedi articolo).

NOMI PESANTI CERCASI – Dal Cile però lanciano una clamorosa ipotesi: e se con l’interesse dell’Inter per Dries Mertens si aprissero le porte del Napoli per Sanchez? RedGol avanza questa idea, che al momento rimane tale, in considerazione del fatto che il club partenopeo, oltre a Mertens, ultimamente ha perso un altro pezzo da novanta come Lorenzo Insigne e per affrontare la Champions League ha bisogno di nomi “pesanti”. Certamente quello di Sanchez rientra nella categoria.