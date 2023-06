Inter, cessione di Onana passo indietro! Difficile da sostituire

Il Manchester United è piombato su André Onana. Di fronte ad un’offerta congrua l’Inter potrebbe decidere di cedere il portiere. Ma l’addio dell’ex Ajax sarebbe un passo indietro

PASSO INDIETRO – André Onana è stato uno dei protagonisti della stagione dell’Inter. L’ex Ajax ha mostrato le sue enormi doti di leadership in campo e fuori ed è stato uno dei migliori, se non il migliore, portiere dell’ultima edizione della Champions League. Ciò ha inevitabilmente attirato gli interessi di diversi club europei fra cui il Manchester United: di fronte ad un’offerta allettante l’Inter potrebbe decidere di vendere l’estremo difensore, con cui realizzerebbe una notevole plusvalenza. La cessione di Onana, se allettante dal punto di vista economico, non può certamente esserlo dal punto di vista tecnico: l’addio del camerunese, fondamentale per la costruzione dal basso cara ad Inzaghi, sarebbe un notevole passo indietro.

TECNICO – Il punto di forza di Onana è certamente il gioco con i piedi. Il portiere, bravissimo nella gestione del pallone, in fase di costruzione è una sorta di difensore aggiunto: la difesa ha, praticamente, sempre un passaggio gratis ad un calciatore in grado di leggere perfettamente i movimenti ed alternare al meglio il gioco corto e quello lungo. Una caratteristica sottolineata anche da Guardiola, e che difficilmente è riscontrabile in altri portieri. Quale che sia il possibile sostituto in caso di addio di Onana rappresenterebbe un certo passo indietro, almeno all’inizio. Ecco perché la cessione di Onana dovrebbe essere ponderata attentamente..