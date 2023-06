Frey: «Onana un top, lo terrei! Calcio cambiato, l’Inter di Moratti…»

Sebastian Frey, ai microfoni di Goal.com, ha parlato a proposito di Onana del possibile addio all’Inter del camerunese

TOP – Queste le parole di Frey: «Il calcio di oggi è un po’ cambiato rispetto a quello della mia generazione. All’epoca l’Inter con Moratti poteva permettersi di tenere un giocatore a prescindere dalla cifra. Oggi ci sono altre esigenze, ma è difficile trovare un grande portiere per un top club, e ora l’Inter ce l’ha. Fosse per me lo terrei, è importante per costruire una squadra che vuole veramente vincere: se dovesse arrivare l’offerta, credo che l’Inter lo lascerebbe andare purtroppo. Ad oggi, considerando un po’ le stagioni così, perché l’Inter comunque è arrivata in finale, metterei: Onana, Maignan, Szczesny. Perché l’Inter ha giocato la finale e vinto dei trofei, non che Maignan non sia più bravo di Onana: per rendimento e continuità con la squadra, però, dico questo».

Fonte: Vito Rotondaro – Goal.com