Inter, cambio tattico di Inzaghi per uscire dalla crisi: due possibilità – CdS

L’Inter dopo aver ribadito la piena fiducia a Simone Inzaghi (vedi QUI), è convinta che sarà il tecnico a trovare la soluzione per uscire da questa crisi. La prima mossa, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere un cambio tattico.

IL CAMBIO – I numeri di queste prime giornate inducono a una riflessione, soprattutto per quanto riguarda i gol subiti e i soli tre clean sheet. Simone Inzaghi non ha intenzione di cambiare modulo, ma studierà qualche accorgimento, soprattutto durante la sosta per le Nazionali. Il rientro di Romelu Lukaku sotto questo punto di vista gli darà una mano. Di fatto Inzaghi avrà due possibilità: provare ad aggredire con più uomini gli avversari, oppure abbassare il baricentro della squadra, amministrando le energie, e sfruttare le caratteristiche del belga in velocità. In ogni caso, indipendentemente dal modulo, Simone ha bisogno di più compattezza e sacrificio soprattutto in fase di non possesso. Sa che non serve una rivoluzione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti