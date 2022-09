Inzaghi per la società non si tocca! Ma serve subito una svolta – CdS

L’Inter ribadisce la fiducia a Simone Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport la società è convinta che il tecnico riuscirà a trovare continuità. Ora la svolta

FIDUCIA – Simone Inzaghi non si tocca, ma questa non è una notizia perché già domenica dopo il ko di Udine a riguardo i dirigenti erano stati chiari. La società ha piena fiducia in lui e nel suo staff: dal presidente Zhang all’ad Marotta passando per il vice presidente Zanetti, il ds Ausilio e il suo vice Baccin sono tutti convinti che il tecnico di Piacenza riuscirà a dare alla squadra quella continuità di rendimento che è mancata in questo inizio di stagione da 4 sconfitte in 9 partite . Nessuno nasconde che il gruppo sia in difficoltà, che subisca troppi gol, che abbia pause inspiegabili e che si faccia mettere sotto con troppa facilità. Al tempo stesso, però, Inzaghi è considerato l’uomo giusto per dare la svolta. Soprattutto adesso che recupererà anche Lukaku e Calhanoglu . Contro la Roma e contro il Barcellona dovrà arrivare la svolta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno e Andrea Ramazzotti