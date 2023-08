Inter, a Cagliari mini emergenza in attacco: gli scenari possibili

Coperta corta per l’Inter a Cagliari, sfida in programma tra pochissime ore. Inzaghi avrà a disposizione solamente tre attaccanti

MINI-EMERGENZA − Alle 20.45 l’Inter scenderà in campo contro il Cagliari nel posticipo della seconda giornata di campionato. La squadra di Simone Inzaghi va a caccia del secondo successo consecutivo dopo l’ottimo esordio contro il Monza. Il tecnico piacentino dovrebbe fare nuovamente affidamento allo stesso undici di partenza, visto sabato scorso. In attacco, accanto a capitan Lautaro Martinez fiancheggerà Marcus Thuram. Rinviato l’esordio dal primo minuto per Marko Arnautovic, già protagonista al debutto con un assist per il Toro. All’Unipol Domus, Inzaghi dovrà affrontare anche una mini emergenza in attacco. Infatti, il parco offensivo nerazzurro sarà composto solamente dai tre attaccanti citati poc’anzi. Alexis Sanchez, arrivato in settimana dopo l’addio di Joaquin Correa verso il Marsiglia, non sarà del match. Il cileno dovrà aspettare domenica prossima per il ri-esordio con la maglia della Beneamata.

SCENARI − L’assenza di Sanchez per motivi burocratici, nonché di non perfetta condizione atletica, costringerà le tre punte nerazzurre agli straordinari. Sicuramente uno fra Lautaro Martinez, Thuram e Arnautovic dovrà giocare per 90′, con prevedibile staffetta per gli altri due (risultato favorevole permettendo). Il Toro sembra essere l’indiziato numero uno per giocare tutta la partita, con i due nuovi arrivati che si dovrebbero dare il cambio a gara in corso. Almeno, questo è il piano di Inzaghi, il quale vorrebbe evitare, come tutta l’Inter, di ritrovarsi in una situazione tale da dover schierare contemporaneamente tutto il parco offensivo al completo.