Correa: «Avevo molta voglia di andare al Marsiglia! Sono pronto»

Correa da venerdì notte è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia e oggi per lui c’è la conferenza stampa di presentazione. L’argentino, in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League del club francese, è pronto per la nuova esperienza.

IL PASSAGGIO – Dopo due anni fallimentari all’Inter, Joaquin Correa riparte dal Marsiglia: «Avevo molta voglia di venire qui. Ho parlato con tanti compagni che sono stati qui, quando è sorta la possibilità di venire qui ero molto entusiasta del progetto vincente e la volontà di essere protagonisti. Il calore della gente è un qualcosa che piace a tutti i giocatori, di poter giocare in un campo del genere. Sono pronto, ho fatto il precampionato con l’Inter e mi sento preparato. Non vedo l’ora di giocare e aiutare i miei compagni, come sempre penso all’obiettivo che è fare una grande stagione. Giocare in fascia? Sulla sinistra mi trovo comodo, anche da mezzapunta. Non ci ho giocato molto di recente, l’ultima volta con l’Argentina, però lì posso dimostrare le mie qualità e dare una mano alla squadra».

I CONSIGLI – Correa non sembrava destinato a lasciare l’Inter, poi la situazione è cambiata. L’attaccante spiega perché: «Il Marsiglia non ha bisogno di presentazioni, è un club conosciuto per i suoi tifosi e fra i principali in Europa e in Francia. Per me è stato importante parlare con dei compagni che conosco per esserne sicuro, mi hanno parlato di quanto bene si sta qua e del calore della gente, così come di cosa sia giocare al Vélodrome. Giocare per vincere l’Europa League è una sfida, possiamo fare bene in questo torneo e lottare in alto. Abbiamo la rosa necessaria per poter essere protagonisti e andare più avanti possibile».

DIMOSTRAZIONE – Correa parla della nuova sfida al Marsiglia: «Riscatto dopo l’ultima stagione negativa all’Inter? Ovviamente è una nuova sfida, molto emozionante. Ho tanta voglia, ovviamente arrivo da un anno che non è stato come speravo però sono qui per la mentalità della società e della squadra. Penso solo a dare il massimo in ogni partita e ottenere gli obiettivi di squadra: questo permette di avere un grande anno. Penso al gruppo e a fare le cose al meglio, per dare il mio contributo e portare il Marsiglia in alto».

IL MODELLO – Correa arriva al Marsiglia al posto di Alexis Sanchez, che (da svincolato) ha fatto il percorso inverso. All’argentino gli viene chiesto se può essere un modello: «Alexis è un gran giocatore, l’ho visto molto bene qui e concentrato. Voglio ambientarmi quanto prima e, già dalla prossima partita, dimostrare quello che posso fare. Ho visto molti video di Enzo Francescoli, che ha giocato qui: è un giocatore che mi piace molto, vedevo i video assieme a mio padre. Il Marsiglia è una grande d’Europa, ricordo tanti argentini che sono stati qui come Lucho Gonzalez. Il ricevimento sabato dagli spalti è stato impressionante».