Inter-Barcellona, pranzo tra i dirigenti a Milano! Malumore verso Zhang

C’è attesa per la sfida fra Inter e Barcellona di questa sera a San Siro. Come da programma pranzo dirigenziale a Milano tra i vertici dei club. Verso Zhang anche qualche malumore

INCONTRO − Si avvicina Inter-Barcellona, terza giornata di Champions League. A San Siro è già una partita chiave per il passaggio del turno. Intanto, come riporta anche Sky Sport, a Milano sono arrivate le delegazioni di Inter e Barcellona per il tradizione pranzo pre-gara. Delegazione nerazzurra composta da Steven Zhang, Beppe Marotta, Alessandro Antonello e Javier Zanetti. Dall’altro a guidare la carovana il patron Laporta. Atmosfera timorosa tra i tifosi nerazzurri che hanno lasciato anche trasparire del malumore verso il presidente. Eloquente un ‘Zhang vattene‘.