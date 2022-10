Ventola: «Inter, avvio figlio di tante scelte sbagliate. Inzaghi confusione»

Ventola vede le difficoltà dell’Inter dovute anche da un’estate che non ha portato le scelte giuste. Nel corso della Bobo TV, l’ex attaccante critica non solo Inzaghi per l’inizio di stagione pessimo.

QUALI ERRORI? – Nicola Ventola valuta in cosa la squadra di Simone Inzaghi non gira: «L’Inter è sfilacciata, secondo me è stata strutturata male. Una volta che perdi quei giocatori devi prendere gente comunque anche di gamba: un incontrista a centrocampo, un difensore come Gleison Bremer che era perfetto perché sei lento dietro. Quando Nicolò Barella non sta bene fisicamente tutta la squadra ne accusa, perché fai fatica a recuperare palloni. In attacco, se ti ritrovi in questa situazione, giochi con Edin Dzeko che ha una certa età e Joaquin Correa che statisticamente fa pochi gol. Anche in attacco non è stata strutturata bene, questo inizio di stagione dell’Inter è figlio di scelte sbagliate e di un allenatore che sta andando in confusione».