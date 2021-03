L’Inter si ritroverà domani mattina ad Appiano Gentile con la speranza di poter tornare subito ad allenarsi ma l’OK arriverà solo dopo l’ultimo giro di tamponi. Come riportato da “Sky Sport”, continua l’isolamento del gruppo, che attende novità dall’ATS di Milano

GIORNATA VERITÀ – Ore decisive in casa Inter per risolvere tutte le questioni in sospeso. Domani – lunedì 22 marzo – verranno analizzati gli ultimi tamponi effettuati al gruppo squadra e, se restituiranno come risultato il tanto sperato “tutti negativi”, l’Inter già a inizio settimana potrà tornare ad allenarsi ad Appiano Gentile agli ordini di Antonio Conte. E potrà farlo già da domani, in gruppo. Nonostante ciò, come previsto dal protocollo sanitario, tutti i componenti del gruppo squadra resteranno in isolamento fiduciario fino al 31 marzo, creando una vera e propria bolla nerazzurra. A fare da riferimento è l’ultima positività, che fa partire il conteggio delle due settimane di particolare attenzione nell’ambiente. Sempre domani è attesa la decisione sui giocatori convocati in nazionale. Come noto da stamattina, c’è il forte pressing di quattro Nazionali sui giocatori dell’Inter attesi in ritiro (vedi articolo). E tutti aspettano novità dall’ATS di Milano, che potrà decidere se far partire o meno i nazionali.