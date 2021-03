Napoli, sorpasso Champions sulla Roma! Mertens redivivo, 0-2 secco

Il Napoli batte 0-2 la Roma nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A. La doppietta di Mertens vale il sorpasso dei partenopei in classifica.

TUTTO NEL PRIMO TEMPO – Roma-Napoli è il posticipo della giornata 28 di Serie A, e promette spettacolo. Le due squadre partono con lo stesso punteggio in classifica , e una vittoria certifica ambizioni in quota europea. Gli uomini di Gennaro Gattuso sembrano più in palla, e passano in vantaggio al 27′. Dries Mertens trova un meraviglioso gol su punizione dai venti metri. E dopo sette minuti il Napoli raddoppia, ancora con il belga. L’azione la innesca Lorenzo Insigne, che lancia dalla trequarti per Matteo Politano. L’ex Inter appoggia al centro di testa, e ancora Mertens beffa tutti trovando il facile gol dello 0-2. La vittoria vale l’allungo dei partenopei, che ora insediano la Juventus a due punti di distanza.