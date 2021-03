Conte, che fortuna l’Inter nel non incontrare il Benevento a Torino (oggi)

Conte per un weekend si è goduto il percorso dell’Inter senza vedere la sua squadra giocare. Ci ha pensato il Benevento a Torino ad allievare qualsiasi tipo di fastidio sul tema “fortuna” tanto caro al collega Pirlo

TREND CAMBIATO – Lo storia di Davide e Golia torna sempre di moda per raccontare imprese calcistiche come quella di oggi, domenica 21 marzo 2021. Il piccolo Benevento di Filippo Inzaghi batte 0-1 la grande Juventus di Andrea Pirlo a Torino. La location non è un dettaglio, perché un tempo all’Allianz Stadium di Torino vincere era sì un’impresa. Ma per tutti. A partire dalla prima squadra a riuscirci, l’Inter di Andrea Stramaccioni. Adesso, a quanto pare, vincere a Torino in casa bianconera non è più così complicato. Sono cambiati i tempi. Sono cambiati i protagonisti, in campo e soprattutto in panchina. La neopromossa Benevento riesce a fare la voce grossa contro la Juventus scudettata. La squadra che ha vinto consecutivamente gli ultimi nove scudetti in Serie A e, a detta del suo allenatore, punta ancora oggi al decimo (vedi dichiarazioni).

FORTUNA DOMENICALE – La storia, traslandola, oggi ci racconta qualcosa di nuovo. Davide allena la Juventus, Golia si è trasferito sulla panchina dell’Inter. E se Davide continua a credere al sogno scudetto, nessuno può dirgli che sta sbagliando. Tanto ha già sbagliato prima, al più perseverare nell’errore. E l’errore in questo caso non è perdere contro il piccolo grande Benevento, bensì parlare a sproposito di ciò che succede in casa altrui (vedi focus). Le dichiarazioni di Pirlo su Inter-Sassuolo sono state un boomerang per il tecnico bianconero. Che forse avrebbe fatto meglio a concentrarsi su Juventus-Benevento, partita sì di sua competenza. Il “Maestro” Davide imparerà, la prossima volta. Nel frattempo Antonio Conte, nei panni di Golia, può alleviare il fastidio delle ultime 24 ore (vedi articolo). Ed è tutto merito del calendario. Conte, aveva ragione Pirlo: che fortuna l’Inter nel non incontrare il Benevento a Torino. Oggi.