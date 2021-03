Inter, quattro nazionali in pressing sull’ATS: i possibili scenari – Sky

Arrivano degli aggiornamenti sul fronte Nazionali e l’Inter, colpita da un focolaio di Coronavirus. Quattro nazionali avrebbero avanzato richieste ai nerazzurri e all’ATS. Le ultime da “Sky Sport”

RICHIESTE – L’Inter è in attesa. Quest’oggi verranno dei nuovi tamponi. Se gli stessi saranno tutti negativi la squadra potrà riprendere la normale attività sportiva. Quattro nazionali, la Croazia, il Belgio, la Danimarca e la Slovacchia hanno richiesto espressamente la presenza dei calciatori da loro convocati. Si tratta di Lukaku, Perisic e Brozovic, Eriksen e Skriniar. Le federazioni sostengono che, in caso di negatività ai tamponi, i calciatori potranno effettuare l’isolamento fiduciario, essendo cittadini stranieri, anche nella loro nazione di appartenenza. L’Inter ritiene che sia possibile, a patto che gli stessi non si allenino, non giochino e non viaggino con le rispettive nazionali. Il quadro non è chiaro, bisognerà aspettare i risultati dei tamponi nella giornata di domani. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”