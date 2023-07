L’Inter si allena per affrontare Brozovic e l’Al-Nassr: 3 spunti − Sky

L’Inter si trova ad Osaka e sta preparando la sua prima amichevole giapponese. Giovedì il match contro il vecchio amico Brozovic, oggi all’Al-Nassr

PRIMO TEST − Ad Osaka è tempo di allenamento per preparare la prima amichevole della tournée in Giappone: Inter contro Al-Nassr. Poi il primo di agosto toccherà al PSG. Da Brozovic a Skriniar, l’Inter è pronta a ritrovare i suoi ex giocatori. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, Inzaghi ha tre importanti prerogative in ottica giovedì: provare cose nuove, vedere i volti nuovi e capire soprattutto i progressi della propria squadra.