Handanovic guarisce dal Covid, Conte lo vuole già per Bologna-Inter

Il campionato è fermo per la sosta nazionali, ma in casa Inter la notizia del giorno è il recupero di Samir Handanovic. Il capitano è infatti risultato negativo al tampone e torna quindi pienamente a disposizione della squadra. Il portiere sloveno riprenderà quindi gli allenamenti e non dovrebbero esserci dubbi sulla sua presenza in campo in Bologna-Inter di sabato, gara con cui riprenderà il campionato dopo la sosta. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport”.