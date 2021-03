Handanovic, incubo finito: negativo al Covid-19 e a disposizione dell’Inter

Buone notizie in casa Inter: secondo quanto riporta il giornalista Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, infatti, Samir Handanovic è risultato negativo al tampone per il Covid-19.

RITORNO – Iniziano ad arrivare buone notizie in casa Inter sul fronte Coronavirus. La notizia di poco fa è infatti che Samir Handanovic è risultato negativo al tampone per il Covid-19. Il portiere sloveno sarà dunque nuovamente arruolabile fin da subito in vista della sfida di sabato contro il Bologna. Nella speranza che a breve lo stesso possa dirsi per gli altri positivi, ovvero Danilo D’Ambrosio, Stefan de Vrij e Matias Vecino.