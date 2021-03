Bulgaria-Italia: Barella verso la maglia da titolare, dubbio Sensi

Questa sera Bulgaria-Italia, seconda gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Degli interisti convocati Nicolò Barella è certo di una maglia da titolare, ma il commissario tecnico Roberto Mancini potrebbe rilanciare anche Stefano Sensi al posto di Locatelli

Questa sera l’Italia torna in campo in casa della Bulgaria per la seconda gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Oggi si vedrà sicuramente un po’ di Inter in campo dopo l’ingresso di Nicolò Barella nel secondo tempo della prima partita vinta contro l’Irlanda del Nord. Secondo “Sky Sport” il centrocampista sardo è infatti sicuro di riprendersi il suo posto da titolare nel centrocampo di Roberto Mancini, che inoltre potrebbe rilanciare Stefano Sensi al posto di Locatelli. Sarà decisiva l’ultima rifinitura poche ore prima del fischio d’inizio per sciogliere gli ultimi dubbi.