Hakimi-PSG, ci siamo. Alcuni dettagli da sistemare tra Inter e Real Madrid

La cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain è sempre più vicina. Nel frattempo, secondo quanto riportato da “Grandhotelcalciomercato.com” l’Inter, sta sistemando alcuni dettagli con il Real Madrid: in ballo i bonus ed il diritto di prelazione delle merengues sull’esterno

BONUS – Achraf Hakimi è sempre più vicino all’approdo al PSG. La conferma è arrivata ieri dallo stesso AD Marotta (qui l’articolo). Per la chiusura, secondo quanto riportato da “Grandhotelcalciomercato.com”, mancherebbero alcuni dettagli da sistemare con il Real Madrid: le merengues, infatti, detengono il diritto di pareggiare qualsiasi offerta recapitata all’Inter per la cessione del marocchino. Emergono, intanto, le cifre del trasferimento dell’esterno dai blancos ai nerazzurri: 40 milioni + 5 di bonus. Dei 5 milioni di bonus pattuiti, però, l’Inter ne corrisponderà solo uno, quello relativo alla vittoria dello scudetto. Gli altri 4 milioni erano legati ad obiettivi futuri, che il calciatore non potrà raggiungere visto l’imminente trasferimento.

Fonte: Grandhotelcalciomercato.com